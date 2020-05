Ancora al centro di nuovi attacchi la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, a causa di una foto pubblicata sul suo profilo Instagram

Ancora una volta al centro delle polemiche la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli. In passato la donna è stata sempre criticata sui social per vari motivi. In una foto pubblicata sul suo profilo Instagram la moglie del celebre conduttore di Canale 5 ha espresso gli aspetti positivi del Coronavirus visto che le città sono libere con poca gente in giro. In un certo sempre è come se avesse ringraziato” per il poco traffico e per una maggiore tranquillità.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Sonia Bruganelli, le critiche

Lo scatto è stato pubblicato venerdì sera scorcio della città di Roma a Piazza di Spagna con la sua scalinata e via Condotti: “Gli aspetti positivi del Covid. Roma, alle ore 21 di venerdì sera”. Ecco subito i primi commenti: “Prova a dire una cosa del genere a chi ha perso uno o più familiari”, scrive uno, mentre un altro aggiunge “Puoi dirlo a tutti i ristoranti vuoti o pieni solo per il 30%?” E ancora: “Non hai proprio un po’ di sensibilità?”, “Migliaia di morti, economia paralizzata e nuovi poveri. E vabbè tanto c’è Roma deserta alle 9 di sera”.