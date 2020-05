Sonia Bruganelli, la foto scatena un putiferio: “Inappropriato e inopportuno”

Sonia Bruganelli è stata nuovamente accusata di ostentare il lusso su Instagram per aver postato la foto di un nuovo acquisto a tema Topolino.

In questi anni Sonia Bruganelli ha fatto il callo ad accuse in alcuni casi pretestuose in altri semplicemente dettate dall’invidia. La bella moglie di Paolo Bonolis, infatti, è stata presa di mira dagli utenti Instagram poiché sul suo profilo posta spesso foto di capi d’abbigliamento di lusso. L’imprenditrice ha sempre ammesso di avere una passione per scarpe e borse costose e trattandosi Instagram di un social in cui si mostra ciò che fai, come vivi e come sei, una passione è chiaramente al centro delle attività degli utilizzatori.

Sono innumerevoli gli utenti che su Instagram pubblicano foto, ostentando benessere e capi costosi, ma la maggior parte di essi non viene attaccata per ogni singolo post. La moglie di Bonolis, invece, è stata presa di mira ed anche se posta un meme ironico diventa oggetto di forti critiche. Un vero e proprio tiro al bersaglio che si è ripetuto qualche ora fa quando Sonia ha mostrato agli utenti il suo ultimo acquisto.

Sonia Bruganelli nella bufera per un post su Instagram

Nella foto si vede una borsa Gucci a tema Topolino, di cui probabilmente nessuno dei commentatori conosce il costo. Ipotizzando, però, che si tratti di un oggetto molto costoso, alcuni hanno cominciato ad attaccarla perché a loro avviso in questo momento è inappropriato mostrare il possesso di oggetti di lusso. Tra i commenti dunque si legge: “Io nn entro in merito a chi si può permettere il lusso, mi disturba chi lo sbandiera”, oppure “decisamente elegante..un tocco di classe ..peccato.che topolino avrebbe evitato, specie in un momento come questo di pubblicarla. Ma ti capisco deve essere dura essere la.moglie di un personaggio della televisione e sentirsi sola ed oscurata”. Ma c’è anche chi la difende e dice agli hater di guardare altrove se quello che vedono non gli piace.