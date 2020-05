Simone Inzaghi, chi è la moglie Gaia Lucariello: foto, età e vita privata

Gaia Lucariello è un’imprenditrice italiana, conosciuta come la moglie dell’allenatore Simone Inzaghi. Scopriamo insieme la sua storia.

Gaia è nata nel 1983 a Roma. Conosciuta nazionalmente come la moglie dell’ex calciatore Simone Inzaghi, Gaia nella vita è un’imprenditrice di successo, laureata in Scienze della comunicazione. Dopo un breve periodo passato sotto la saggia al del padre, Gaia decide di distaccarsi e lanciarsi nel mondo della moda e del fashion design.

Gaia Lucariello, la vita privata e il matrimonio con Simone Inzaghi

Nel 2010 Simone e Gaia s’incontrano ad una festa di amici e scatta subito la scintilla. I due si frequentano per lungo tempo, un periodo di ben otto anni, e nel 2018 decidono di convolare a nozze, nella stupenda località di Montalcino. Dal loro amore nasce il primogenito di Gaia, Lorenzo Inzaghi. Ora la famiglia vive felicemente in quel di Roma, passando le vacanze anche con il primogenito di Simone, Tommaso, e Alessia Marcuzzi, la sua ex compagna.