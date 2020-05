Domenica Live, ascolti, anticipazioni e ospiti di oggi 24 Maggio

L’emergenza Coronavirus ha colpito anche Domenica Live, tuttavia Barbara D’Urso ha pensato a un modo per non abbandonare i suoi telespettatori

Barbara D’Urso, in accordo con la rete, ha preferito mettere temporaneamente in stop Domenica Live, sospeso perché la conduttrice possa concentrarsi sul programma serale della domenica di Canale 5, ossia su Live – Non è la D’Urso.

All’entertainment e al gossip, la conduttrice e il suo efficiente staff hanno integrato buona informazione per offrire al pubblico, riguardo l’emergenza Coronavirus, le ultime notizie, pareri e consigli di esperti accreditati.

Alle ore 16.50 andrà in onda la pellicola Rosamunde Pilcher: Le ali della speranza che, come suggerito dal titolo, è un film tratto da uno dei romanzi della famosa autrice britannica.

Scopriamo insieme qualche dettaglio sulla pellicola.

Rosamunde Pilcher: Le ali della speranza

Le ali della speranza è un film del 2007 tratto dall’omonimo libro della scrittrice britannica Rosamunde Pilcher, divenuta famosa il tutto il mondo per i suoi romanzi rosa che raccontano di vicissitudini amorose che coinvolgono personaggi diversi, portandoli di punto in bianco a fare scelte che non avrebbero mai pensato di compiere.

Trama

Tom, abile pilota, torna in Inghilterra con la sua compagna di vita, nonché promessa sposa, con la quale sta per convolare a nozze. Il rientro in patria, però, riporta l’uomo alla dura realtà.

Suo padre, infatti, ha tutta l’intenzione di iniziarlo al ruolo di dirigente dell’azienda di famiglia. Tuttavia Tom più che mettersi alle redini dell’impresa desidererebbe aprire una scuola di volo in America. A complicare ulteriormente la situazione in cui si trova il giovane, diviso fra sogni e sensi di colpa, ci pensa Virginia, sua ex fidanzata costretta sulla sedia a rotelle.

Il riapparire della ragazza, che attribuisce a Tom la responsabilità della sua condizione, metterà a dura prova anche il suo attuale rapporto d’amore.

Cast del film: Oliver Boysen,

Stefanie Poljakoff,

Diana Körner,

Oliver Tobias,

Nina Bott.

