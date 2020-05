Domenica in ascolti, ospiti e anticipazioni di oggi 24 Maggio

Domenica in oggi, 24 Maggio, avrà tanti ospiti in collegamento, fra i quali figura Ferzan Ozpetek, fra vita privata e film: chi si racconterà a Domenica in

Nella puntata di oggi, 24 Maggio, di Domenica in saranno in collegamento con Mara Venier tanti ospiti, sempre su Rai 1 a partire dalle 14.00 su Rai 1. Come accaduto sino a ora dall’inizio della crisi economico-sanitaria dovuta al Covid-19, una parte della trasmissione sarà dedicata all’intrattenimento e una seconda all’approfondimento e all’informazione.

Scopriamo insieme che cosa accadrà e chi sarà ospite oggi a Domenica in.

Leggi anche –> Chi è Ferzan Ozpetek: vita privata, film, età e carriera del regista turco

Domenica in

La domenica firmata da Mara Venier non si ferma nonostante l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus e la miriade di imprevisti che hanno disturbato molti dei collegamenti con i Vip ospiti della trasmissione. I tanti problemi della diretta sono stati superati dalla zia con l’ironia e i telespettatori hanno apprezzato non poco il fatto che sia riuscita a cavarsela in questo modo dalle difficoltà della diretta. Gli ascolti per la trasmissione, dall’inizio dell’epidemia sono lievitati perché, secondo quanto riportato da molti dei telespettatori intervistati, in tanti si sono rispecchiati nelle emozioni espresse in modo tanto genuino dalla conduttrice. Ospite di oggi sarà Al Bano, che ha da poco festeggiato il suo 77° compleanno. Albano Carrisi si racconterà fra carriera e vita privata in collegamento dalla sua tenuta di Cellino San Marco. Fra gli invitati della zia Mara figura anche Anna Tatangelo, la quale si collegherà dalla sua abitazione, a Roma, dove vive con il figlio di 10 anni, Andrea.

La trasmissione ospiterà poi la coppia Francesca Barra e Claudio Santamaria, in collegamento da Milano, la quale racconterà come ha trascorso la quarantena e i futuri progetti artistici da svolgere insieme e a livello personale.

Ripartirà dal prossimo lunedì il programma La Prova del Cuoco ed Elisa Isoardi racconterà in che modo il format saprà stupire ancora una volta il suo pubblico.

A Domenica in Ferzan Ozpetek: vita privata, film, carriera e il nuovo libro del regista turco

Il superospite di oggi è certamente Ferzan Ozpetek.

Fra vita privata, film e carriera, il regista si racconterà mostrando un lato inedito di sé e del suo percorso come artista. Ozpetek interverrà, infatti, anche per presentare il suo ultimo romanzo intitolato Come un respiro, il quale in poco tempo ha già conquistato i primi posti nella classifica dei libri più venduti.

Approfondimento e informazione

La virologa Ilaria Capua, in collegamento dalla Florida, fornirà gli ultimi aggiornamenti sull’epidemia e parlerà delle misure che nel mondo al momento vengono adottate per impedire la diffusione del contagio.

La dottoressa ha da poco pubblicato il libro intitolato Il dopo, il quale è incentrato sui giusti modelli di comportamento da adottare in questa fase di convivenza con il virus. Seguirà il collegamento con il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il sindaco di Capri Marino Lembo, rispettivamente da Piazza San Marco e da La Piazzetta caprese, per raccontare come sia possibile una ripartenza in vista dell’imminente inizio della stagione turistica.

Domenica in, ospiti di oggi:

Albano Carrisi;

Anna Tatangelo;

Francesca Barra e Claudio Santamaria;

la virologa Ilaria Capua;

Luigi Brugnaro

sindaco di Venezia;

sindaco di Venezia; Marino Lembo

sindaco di Capri;

sindaco di Capri; Ferzan Ozpetek;

Elisa Isoardi.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI