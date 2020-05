A seguito di un assurdo assembramento in piscina, ecco scoppiare un nuovo, grosso focolaio che aggrava la già delicata situazione Coronavirus Stati Uniti.

Nonostante i proclami all’ottimismo mostrati da Donald Trump, la situazione Coronavirus negli Stati Uniti continua a restare molto critica. Gli Usa sono da settimane il Paese con più casi di contagi e di decessi al mondo.

Addirittura gli States hanno fatto segnare più di 24mila casi tra le sole 24 ore di sabato 23 e domenica 24 maggio. Il totale dei contagiati è di un milione e 600mila, con 97.078 morti. Presto insomma verrà tagliato il triste traguardo simbolico dei centomila morti. Ed ora arriva anche una ulteriore brutta notizia, con il quadro generale Coronavirus Stati Uniti che ha visto il deflagrare di un nuovo, grosso focolaio nello stato dell’Arkansas.

Coronavirus Stati Uniti, il party in piscina “deve servire da monito”

Tutta colpa di una festa in piscina alla quale hanno preso parte decine e decine di giovani. Il party è stato evidentemente preso sotto gamba ed il pericolo in corso sottovalutato, se non deliberatamente ignorato. Risultato: tra i tanti liceali che hanno partecipato a questa festa assolutamente vietata, praticamente non ne è uscito indenne nessuno. Tutti quanti sono risultati positivi. La notizia ha ricevuto una conferma ufficiale dal governatore dell’Arkansas, Asa Hutchinson. Dopo la scoperta di quanto accaduto, i casi di contagio da Covid sono aumentati in quella zona. Lo steso governatore si augura che questo episodio possa servire da insegnamento alle persone, non solo tra coloro che vivono in Arkansas, affinché rispettino le sicurezze e prendano maggiore consapevolezza di quelli che sono i rischi reali.

