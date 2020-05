Terribile incendio a San Francisco: “Oltre 100 pompieri al lavoro” – VIDEO

Un grande incendio si è sviluppato nelle scorse ore al Pier 45 di San Francisco: le fiamme sono probabilmente divampate in un magazzino.

Uno spaventoso incendio si è sviluppato nelle scorse ore al Pier 45 di San Francisco, negli Stati Uniti, con le fiamme che minacciano una storica imbarcazione della Seconda Guerra Mondiale ancorata nei paraggi. Oltre 100 i pompieri che sono al lavoro per contenere le fiamme divampate probabilmente in un magazzino. Un terzo del Fisherman’s Wharf “è andato perso nel rogo”, ha già fatto sapere il Fire Department di San Francisco.

L’incendio che ha devastato il Fisherman’s Wharf

Il Fisherman’s Wharf è una delle zone turistiche per eccellenza di San Francisco per i suoi musei e per i ristoranti e perché vi partono molti dei traghetti per l’isola di Alcatraz. Al momento non si registrano feriti, anche se ci sono stati diversi crolli, e il molo della città californiana è stato completamente evacuato. L’incendio è divampato intorno alle 4:40 del mattino (ora locale). Il Pier 45 coinvolto nel rogo non è il molo reso famoso dalla colonia di leoni marini (il Pier 39), ma un’area ricca di attrazioni e decine di chioschi dove gustare le tipiche zuppe di granchi.

I pompieri sono stati in grado di salvare la nave-museo Jeremiah O’Brien dalle fiamme. L’incendio non sarebbe più in pericolo di propagazione e sarebbe stato circoscritto a un’area del molo. Almeno 130 i Vigili del Fuoco impegnati sul posto per riportare il prima possibile la situazione alla normalità.

EDS