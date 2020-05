Coronavirus Italia: dati aggiornati live contagio Regioni 23 maggio

La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 23 maggio, i numeri live e gli aggiornamenti.

Prosegue il rallentamento nella situazione dei contagi da Coronavirus in Italia: ieri sono scesi sotto i 60mila i pazienti attualmente positivi. Intanto, per il 50esimo giorno consecutivo calano le terapie intensive.

Netto il calo anche per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri. In generale, si stabilizza un po’ il trend dei positivi, ‘complici’ ancora i molti casi in Lombardia, ma cala nelle ultime 24 ore il numero di decessi. I dati di oggi dicono: 669 nuovi contagi, 119 morti, 2.120 guariti.

Dati regionali Coronavirus, il punto del 23 maggio

Guardando alle singole Regioni, è la Lombardia a guidare anche oggi nettamente la ‘graduatoria’ del contagio: 441 sono i nuovi positivi (il 2,5% dei tamponi effettuati), con 56 decessi, in calo rispetto a ieri. In Piemonte, la seconda Regione più colpita, i nuovi positivi sono oggi appena 60 e oltre 600 i guariti. 38 i nuovi contagi, con sette decessi, in Liguria. In Emilia Romagna ci sono 43 nuovi contagi, ovvero meno dell’1% dei tamponi, ma anche oggi si contano dieci vittime. Zero decessi e zero contagi in Valle d’Aosta, dove le terapie intensive continuano a essere due. Sei i positivi e due decessi in Friuli Venezia Giulia. Bene la Toscana, con 12 nuovi positivi e due soli decessi: in questa Regione proseguono i test sierologici a tappeto ai residenti.

Spostandoci al Centro, spunta il dato del Lazio, con appena 18 nuovi contagi, ovvero il dato più basso dal 10 marzo a oggi. Numeri bassi nelle Marche: quattro nuovi contagi, lo 0,7% dei tamponi, due nuovi positivi e zero decessi in Abruzzo, un solo caso in Umbria. Al Sud, tornano a scendere i contagi in Puglia: appena nove con 4 decessi. Undici nuovi casi, nessuna vittima e trenta guariti in Campania. Zero contagi in Calabria. Tre sono invece i contagi in Basilicata e cinque in Molise. Contagi a zero anche nelle due isole maggiori, Sicilia e Sardegna.