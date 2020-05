Claudio Bisio, la figlia Alice: l’avete mai vista, lo stesso sorriso del padre

Il comico Claudio Bisio e il rapporto la figlia Alice: l’avete mai vista in foto, lo stesso sorriso e lo stesso sguardo del padre famoso.

Il conduttore di Zelig nonché amatissimo comico Claudio Bisio è felicemente sposato dal 2003 con Sandra Bonzi, brillante giornalista e scrittrice. I due si conoscono da metà anni Ottanta, ma solo cinque anni dopo essersi conosciuti si sono fidanzati.

Così è iniziata una lunga relazione e una lunga convivenza. Hanno anche scritto un libro insieme, che parla del loro rapporto di coppia e dei figli. A proposito di figli, la coppia ne ha due, Alice (1996) e Federico (1998), nati prima che i due si sposassero.

La più grande, una studentessa di biologia, non sembra volerne sapere di ripercorrere le orme del padre famoso. La ragazza resta molto riservata e non fa sapere molto della sua vita privata. Sono anche rarissime le sue apparizioni pubbliche in compagnia del padre. Una di queste risale addirittura ai Premi David di Donatello del 2011, quando padre e figlia si presentarono insieme all’Auditorium della Conciliazione.

In molti, hanno notato dai pochi scatti insieme di padre e figlia un’incredibile somiglianza, nel sorriso e nello sguardo. L’altro figlio dell’attore, invece, Federico vive e lavora in Australia. Claudio Bisio ha parlato di lui in un monologo presentato sul palco dell’Ariston e ha confidato anche che il ragazzo gli ha mandato un video in cui cantava Notte Prima degli Esami durante l’esibizione di Antonello Venditti, ospite del Festival.