Grossa sorpresa tra i passanti che hanno assistito al blitz di un uomo nudo nella mattinata di venerdì 22 maggio 2020 nella Galleria Umberto a Napoli

Panico misto a stupore ed anche ad un pò di imbarazzato divertimento tra le persone che si sono trovate a passare nella centralissima Galleria Umberto I a Napoli.

LEGGI ANCHE –> Controlli anti assembramenti | arriva la Finanza a Napoli ed è il caos | VIDEO

Infatti nella tarda mattinata di venerdì 22 maggio 2020 c’era un uomo nudo, di origini cinesi, che si è tolto tutti i vestiti di dosso, fermandosi per fortuna agli slip. E lo ha fatto in segno di protesta e perché disperato. Poi si è steso a terra. Da quanto si apprende, questo individuo era rimasto senza lavoro da poco prima dell’inizio della pandemia. Lavorava come cameriere in un ristorante. Da allora non ha saputo più come fare per sbarcare il lunario e la disperazione lo ha spinto a compiere l’eclatante gesto. L’uomo nudo ha una moglie ed un figlio a carico. Sollecitato da alcuni passanti, si è rifiutato di rivestirsi e di andarsene.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Assembramenti Fase 2 | anche ad Ostia e Palermo tanti irresponsabili

Uomo nudo, la sua protesta è avvenuta per disperazione

Ci è voluta perciò la Polizia Municipale, il cui arrivo ha finito con il migliorare la situazione. Poi è giunta anche una ambulanza, con il cinese portato via con la massima premura possibile dal personale medico del 118. Lo stato psicofisico del malcapitato era evidente. Questo deve dare una idea di quella che è la situazione attuale con la quale devono fare i conti le realtà di tutte dimensioni ed i tipi, che hanno conosciuto delle problematiche enormi negli ultimi tre mesi. E chi stava peggio prima della crisi sanitaria, nella quasi totalità dei casi ha visto aggravarsi la propria condizione.

LEGGI ANCHE –> Donna nuda passa alle spalle del giornalista, il web lo attacca: “Non è la fidanzata”