Cuneo, tragedia davanti al supermercato: donna uccisa a colpi di pistola

Un uomo ha sparato quattro colpi di pistola al petto della sua vittima e poi chiamato la Polizia, il tutto a pochi passi dal centro commerciale Auchan di Cuneo.

E’ successo tutto nel giro di pochi istanti, oggi pomeriggio, sul piazzale del centro commerciale Auchan di Cuneo. Un uomo ha ucciso a colpi di pistola una donna e si è poi costituito. Secondo le prime sommarie informazioni raccolte sul posto, la vittima sarebbe una donna romena di 44 anni residente a Saluzzo, mentre il presunto omicida è un italiano di 42 anni, residente a Firenze.

Drammatico omicidio sul piazzale dell’Auchan di Cuneo

Il 42enne, militare di stanza a Pinerolo, avrebbe sparato quattro colpi di pistola al petto della sua vittima (due dei quali andati a segno) e quindi chiamato la Polizia. Poco dopo, all’arrivo delle Volanti, l’uomo è stato bloccato in stato confusionale nel parcheggio del grande centro commerciale Auchan alla periferia di Cuneo. La vittima era riversa sul sedile passeggero di una Panda 4×4 bianca. Inutili, purtroppo, i tentativi di soccorrerla: i sanitari intervenuti non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

