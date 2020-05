Quest’oggi ha avuto luogo una sparatoria a Ciampino, con un ragazzo ucciso dai colpi sparati da un’auto in corsa. Scoperto il motivo del tutto.

Una sparatoria avvenuta a Ciampino ha portato alla morte di un uomo. L’episodio di cronaca nera avvenuto in provincia di Roma ha visto come vittima un cittadino italiano, freddato da diversi colpi di pistola esplosi da un’auto in corsa.

LEGGI ANCHE –> Conte | “Pronte misure ulteriori per aiutare tutti e subito” | VIDEO

Assieme alla vittima, un giovane di 25 anni, risulta esserci un altro italiano colpito dai proiettili partiti dall’arma da fuoco. Anche quest’ultimo è italiano e le sue condizioni sono molto gravi, in base a quanto si apprende. Luogo del delitto è il cortile di un condominio che sorge in via Cagliari, al civico numero 3. La sparatoria a Ciampino pare sia avvenuta per motivi passionali. Le forze dell’ordine hanno individuato l’assassino: una guardia giurata sulla trentina che ha fatto partire almeno 8 proiettili dall’arma che ha in dotazione per motivi di lavoro. Sembra che la vittima frequentasse un uomo di 35 anni, cosa che avrebbe mosso la guardia giurata a gelosia.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Bambina cade dalla bicicletta, la coppia che l’ha fatta cadere poi la prende a calci

Sparatoria Ciampino, preso il killer: sempre lì un altro delitto

Il killer viaggiava a bordo di una Golf. Giusto poche settimane fa c’era stato un altro omicidio, sempre nella stessa strada. A pochi metri di distanza, al civico numero 1, un uomo aveva ucciso il proprio fratello con due colpi di coltello. In quel caso il killer aveva 48 anni ed aveva un operaio, la vittima, sua congiunta, era più grande di lui di 12. In quella circostanza la persona assassinata stava preparando il caffè di mattina, ma facendo fin troppo rumore per il fratello. Il quale non ha saputo trattenere il proprio impeto di rabbia, motivato anche da passate ruggini, e ha ucciso a sangue freddo l’altro. Nell’abitazione erano presenti anche un altro fratello e la madre anziana dei tre uomini.

LEGGI ANCHE –> Emanuele Scieri | ipotesi della Procura sulla morte | “Ucciso da tre caporali”