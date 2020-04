Domenica In, Mara Venier e la gaffe con Francesco Renga. Durante l’intervista con il cantante, la conduttrice televisiva si è imbattuta in una gaffe che ha fatto sorridere gli spettatori.





Anche questa domenica, durante la consueta puntata settimanale del programma di Rai 1, non sono di certo mancate le sorprese e i colpi di scena. Mara Venier ha fatto una gaffe durante la sua intervista con Francesco Renga.

Leggi anche –> Domenica In, Mara Venier scoppia a piangere in diretta: “Scusatemi”

Leggi anche –> Critiche a Mara Venier: “Invece di farci ridere piange”

Domenica In, la gaffe di Mara Venier con Francesco Renga

La puntata di questo pomeriggio del programma televisivo di Rai 1 ha intrattenuto i telespettatori con ospiti e interviste in collegamento. Tra i personaggi dello star system invitati a partecipare alla puntata di oggi del programma, Mara Venier ha intervistato Francesco Renga. La conduttrice televisiva però ha commesso una gaffe durante la chiacchierata con lui in collegamento.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Durante il collegamento con il suo ospite, la conduttrice televisiva ha mandato in onda infatti un filmato che ha ripercorso i momenti più importanti dell’ultima intervista del cantante, ovvero quella andata in onda il 20 ottobre scorso. E’ stato proprio in quell’occasione che Renga si era presentato portando in dono alcuni cioccolatini, opera di un famoso pasticciere di Brescia. Durante l’intervista si è parlato della grave situazione che sta vivendo la città lombarda in questi giorni, a causa del dilagare tra la sua popolazione del contagio da Coronavirus.

Le piccole e grandi aziende in questo periodo sono chiuse e tra la popolazione c’è chi veramente si trova in una grave situazione di disagio economico. Mara Venier ha pensato allora di sottolineare il nome di quel pasticciere, in modo da portare pubblicità ad un artigiano in questo periodo certamente difficile per lui. E’ stato però a quel punto che Renga ha ricordato alla conduttrice televisiva che l’artefice di quell’opera di pasticceria è in realtà un pasticciere molto famoso, ovvero Iginio Massari. Mara ha allora compreso di aver fatto una gaffe e ha per questo affermato: “Ho fatto una figuraccia. Pensavo che fosse un pasticcere che nominandolo gli avrei dato un minuto di visibilità, tu non me lo hai detto”.

L’artista, assieme alla sua ex moglie Ambra Angiolini, si sta impegnando in questi giorni nell’iniziativa benefica Sostieni Brescia, al fine di raccogliere fondi, assieme al Comune, per le persone più bisognose.