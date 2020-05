Tu si que vales: Alice Faraone e William Pisani, chi sono i ballerini

Cosa sapere su Alice Faraone e William Pisani, chi sono i ballerini e istruttori di Boogie-Woogie che hanno partecipato a Tu si que vales.

Ballerini e istruttori di Boogie-Woogie, Lindy Hop, Solo Jazz e West Coast Swing i milanesi William Pisani, classe 1994, e Alice Faraone, classe 1996, entrambi laureati, sono membri della nazionale Italiana danza sportiva.

Ballano entrambi dall’età di nove anni, diversi anni fa è arrivato il loro incontro che ha fatto sì che diventassero una coppia davvero affiatata. Insieme hanno vinto tantissimi premi di prestigio, rappresentando l’Italia in Europa e nel mondo.

Chi sono i ballerini William Pisani e Alice Faraone

Più volte campioni Italiani di boogie-woogie nella categoria Junior, hanno vinto la Coppa Italia 2014/2015 e sono stati campioni italiani nella stagione 2015 nella classe internazionale. Hanno come detto rappresentato l’Italia in gare internazionali, arrivando in finale alle coppe del mondo di Lione 2011, Ginevra 2012, Winthertur e Rimini 2015, Rimini 2017 e Stoccarda 2017.

In particolare, Alice Faraone balla Boogie-Woogie dall’età 8 anni ed è la sua più grande passione, che insegna e studia, così come studia tutti gli aspetti del ballo swing. La giovane ballerina è stata vincitrice del campionato del mondo di Jitterbug e West Coast Swing nella IDO riconosciuta dal CONI nell’anno 2016. In coppia, lei e William Pisani si sono fatti notare nell’edizione 2019 di Tu si que vales, in onda su Canale 5.