Simona Ventura-Giovanni Terzi, nozze saltate: ecco cos’è successo

Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno rivisto i loro programmi e non si sposeranno: ecco le parole della conduttrice.

Era uno dei matrimoni più attesi dell’anno, quello tra Simona Ventura e Giovanni Terzi. E invece non se ne farà niente – almeno per il momento. E’ stata la nota conduttrice, che al fianco del giornalista ha ritrovato pace e serenità, a far sapere che la cerimonia, prevista per il prossimo novembre, è saltata.

Crisi coniugale o ripensamenti dell’ultima ora? A quanto pare no. Il motivo del rinvio è che ai tempi del Coronavirus è difficile programmare eventi e festeggiamenti del genere, quindi meglio rimandare tutto a periodi più distesi e tranquilli. Per il resto, la coppia è unita e affiatata più che mai…

Il matrimonio Ventura-Terzi non s’ha da fare (per ora)

Ormai qualche mese fa Simona Ventura aveva dato il lieto annuncio del matrimonio con Giovanni Terzi a novembre. Ed è sempre lei, ora, a comunicare che il progetto è stato accantonato, ma non cancellato. Se ne riparlerà “da dicembre in poi, ma le nozze si faranno, speriamo senza mascherine, firmate o no”, spiega la “Simo” Nazionale.

La Ventura e il suo compagno, intanto, si concentreranno su nuove avventure professionali: “Uno è per il gruppo Discovery: lui farà interviste e io sarò dietro le quinte come produttrice e autrice – spiega la Nostra -. Spero di poter presentare ai giornali la trasmissione al più presto. Il contratto è comunque firmato, manca giusto il semaforo verde per parlare, ma ovviamente sarà dopo la Fase 2”.

