Vacanze in Italia Estate 2020: dove andare vicino a Torino

Dove andare in vacanza in Italia durante l’estate 2020 vicino a Torino: le mete rurali più interessanti.

L’emergenza da Coronavirus sembra rallentare. L’Italia è tra i paesi che, dopo oltre 50 giorni di lockdown, ha deciso di ricominciare lentamente a vivere. Ma per quanto riguarda le vacanze ci sono ancora tanti dubbi. Dove andare? Come farle? Quali mete scegliere? Tante sono le domande che affliggono i possibili vacanzieri che, da alcune indagini di mercato, sembra che i turisti preferiscano le vacanze di prossimità. Sembra che i vacanzieri sfrutteranno quindi il famigerato Bonus Vacanze per muoversi vicino a casa, scegliendo mete rurali piuttosto che grandi città. Ecco allora che ci si potrebbe chiedere dove andare in vacanza in Italia, vicino a Torino per l’estate 2020.

Perché visitare i dintorni di Torino

Se abitate a Torino o se avete comunque deciso che il Piemonte è una meta interessante per voi perché abitate nelle vicinanze, molto probabilmente vorrete evitare luoghi troppo affollati. Le grandi città, come Torino, Milano, Roma, Napoli…sono bellissime, ma allo stesso tempo per chi ha più paura di contrarre il Coronavirus, sono anche sicuramente dei punti in cui è più facile che si creino assembramenti. Ecco allora che i dintorni di Torino, sicuramente meno affollati, potrebbero essere la soluzione giusta per voi.

Cosa vedere vicino a Torino

I dintorni di Torino per una gita fuori porta o proprio per una vacanza potrebbero essere molto interessanti. In primis non possiamo dimenticare che a pochi chilometri si estendono tutte le colline dei vini più pregiati d’Italia. Fantastici agriturismi e locande si susseguono persi nel nulla, coccolati da paesaggi pazzeschi e location uniche. Se invece della natura preferite comunque dedicarvi all’arte nei dintorni di Torino potrete visitare Chivasso. Questa cittadina ha le radici nel mondo della pesca fluviale ed è molto interessante da scoprire soprattutto a livello paesaggistico con il Po che la fa da padrona. Non dimentichiamo poi Ivrea, città famosa soprattutto per il Carnevale e la battaglia delle arance. Nelle immediate vicinanze potrete visitare il Lago Sirio, il Lago Pistono, riconosciuto anche come sito archeologico e ovviamente anche il Castello di Ivrea merita di essere scoperto e visitato. Altra meta interessante da scoprire è sicuramente Santhià che deve il suo nome a Santa Agata. Qui potrete dedicarvi non solo a scoprire la città, ma anche a visitare la riserva naturale della Garzaia di Carisio. Si tratta di un’area naturale protetta di circa 103 ettari dove potrete ammirare molte specie faunistiche tipiche delle zone di fiume e rilassarvi facendo lunghe passeggiate nel verde.