Taranto, corruzione: arrestato procuratore capo – VIDEO

Inchiesta sulla corruzione a Taranto: arrestato procuratore capo Carlo Maria Capristo, insieme a tre imprenditori e un ispettore di Polizia.

Carlo Maria Capristo, procuratore della Repubblica di Taranto, è agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione in atti giudiziari. Oggetto dello stesso provvedimento anche un ispettore della Polizia in servizio nella procura tarantina, Michele Scivittaro.

Con loro sono stati arrestati tre imprenditori della provincia di Bari, ovvero Giuseppe, Cosimo e Gaetano Mancazzo. C’è poi un altro magistrato che è indagato. Per quest’ultimo, l’accusa è di abuso d’ufficio e favoreggiamento personale.

Si tratta dei risultati di un’indagine della procura della Repubblica di Potenza, che ha preso il via oltre un anno fa. Capristo e Scivittaro risultano “gravemente indiziati di truffa ai danni dello Stato e falso”. Stando alle accuse, gli indagati avrebbero compiuto “atti idonei in modo non equivoco” a indurre un giovane sostituto della Procura di Trani a perseguire penalmente un altro imprenditore. Si tratta di persona che gli imprenditori arrestati oggi avevano denunciato per usura.