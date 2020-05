Previsioni Meteo weekend 22-24 maggio 2020: che tempo farà?

Le previsioni meteo per il fine settimana. Cosa ci aspetta?

Che tempo farà durante il weekend? Ora che la Fase 2 di convivenza con il Coronavirus è iniziata e che, sembra, tutto stia andando per il meglio, possiamo anche organizzare una gita fuori porta domenica. Tutto questo a patto che le condizioni meteo lo permettano. In questi giorni, infatti, nonostante il clima sia notevolmente caldo e le temperature in aumento, il cielo ci sta giocando dei brutti scherzi. Vediamo infatti temporali e piogge improvvise che vengono a turbare le nostre giornate. Allora che tempo farà questo weekend?

Che tempo farà il weekend?

Secondo gli esperti di 3bMeteo, il vortice ciclonico che in queste ore è in azione sull’Italia durerà fino a giovedì. Da quel momento in poi, invece, ci troveremo di fronte ad un ritorno dell’anticipo dell’estate che avevamo avuto in passato. Torna infatti l’anticiclone con tempo stabile, soprattutto al sud Italia e un progressivo e costante rialzo delle temperature. Pare, dai modelli, che il bel tempo e il sole potranno resistere sull’Italia fino a domenica mattina. Il pomeriggio invece è ancora un po’ incerto. Questo perché pare che una perturbazione attualmente in circolazione sul Regno Unito, si sposti sull’Italia. A oggi è difficile prevedere in che direzione si muova e quindi dove andrà a colpire maggiormente, ma nei prossimi giorni sapremo qualcosa di più certo sul destino metereologico della nostra domenica. A oggi sembra comunque che questa perturbazione interessi in modo più inteso soprattutto il nord Italia, lasciando ancora sollievo per le regioni centrali e meridionali.

Le condizioni meteorologiche per i prossimi giorni

Per quanto riguarda invece quanto sta accadendo ora sul nostro Paese sappiamo che per oggi, martedì, al nord sono previste ancora delle piogge nel pomeriggio soprattutto su Emilia, Lombardia, Liguria e Piemonte. I temporali potrebbero peggiorare in serata, dove sono previsti anche dei temporali. Situazione simile anche per le regioni centrali dove non si escludono anche delle grandinate. Al sud invece la situazione sembra essere caratterizzata da un cielo grigio, ma comunque ancora senza piogge. Solo la sera potrebbe peggiorare con anche qualche grandinata.

Previsioni meteo mercoledì 20 maggio

Per quanto riguarda invece la giornata di mercoledì troveremo ancora un po’ di instabilità su alcune regioni, ma la situazione meteo tende a migliorare un po’ ovunque. Al centro potrebbe piovere ancora in mattinata, con temporali che potrebbero poi spostarsi entro il pomeriggio in Toscana, Lazio e Sardegna.