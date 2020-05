Fabio Colloricchio e la fidanzata positivi a test Coronavirus – VIDEO

L’ex tronista di Uomini e Donne, Fabio Colloricchio, e la fidanzata Violeta Mangrinyan positivi a test Coronavirus, lui consiglia: “Fatelo tutti”.

Nelle scorse settimane, Fabio Colloricchio e la fidanzata Violeta Mangrinyan avevano avuto alcuni sintomi simil-influenzali, che avevano fatto pensare al Coronavirus. La coppia però chiariva: “Non abbiamo usufruito del Sistema Sanitario perché altre persone ne hanno più bisogno”.

In sostanza, i sintomi erano lievi e non avevano fatto il tampone per accertare la presenza del virus, limitandosi all’isolamento domiciliare. L’ex tronista di Uomini e Donne spiega ora sui social: “Oggi abbiamo fatto il test del Coronavirus con Violeta Mangrinyan ed entrambi siamo risultati positivi per le IgG”.

Chiarisce Fabio Colloricchio: “Ciò significa che abbiamo avuto il Covid -19, l’abbiamo superato e ora abbiamo gli anticorpi. Siamo immuni e non contagiamo nessuno. La verità è che era una delle più grandi gioie che abbiamo avuto in tutto questo tempo. Questo almeno ci ha fatto vedere per un secondo la luce alla fine del tunnel!”. L’ex tronista conclude dunque: “Consiglio a tutti coloro che hanno dubbi se ce l’hanno o no di provare il test! È molto importante essere in grado di superare questo virus insieme”.