Fabio Colloricchio sesso in diretta tv con Violeta Mangrinan – VIDEO

Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan lo fanno davanti alle telecamere durante il programma Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi – VIDEO

L’ex tronista di Uomini e Donne Fabio Colloricchio e la spagnola Violeta Mangrinan, a sua volta ex tronista di Mujer y Hombre y viceversa, non hanno resistito alla passione travolgente e hanno fatto sesso nonostante la presenza del cameraman a pochi centimetri da loro che li riprendeva con la telecamera in modalità notturna.

El cumpleaños de Fabio fue el escenario de un final feliz que, en palabras de Violeta, “nunca olvidarán”. Que no te lo cuenten: aquí tienes el programa íntegro #Supervivientes2019 https://t.co/uA1gycFC62 — Supervivientes (@Supervivientes) 29 maggio 2019