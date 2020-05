Stasera in tv, Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni del 18 maggio

Nuovo appuntamento questa sera, 18 maggio, su Retequattro con Quarta Repubblica. Scopriamo insieme gli ospiti e qualche anticipazione.

Dopo più di due mesi di lockdown e di chiusure a causa dell’emergenza Coronavirus, oggi, lunedì 18 maggio, è arrivato il giorno del tanto atteso nuovo inizio. Questo sarà il tema principale della serata su Quarta Repubblica. La trasmissione andrà in onda in prima serata su Retequattro. Con la riapertura di bar, ristoranti, negozi e attività ci sarà molto di cui discutere. Si potrà inoltre fare affidamento su documenti, testimonianze, e collegamenti da diverse città in diretta per chiarire meglio la situazione attuale.

Con la puntata di questa sera sarà inoltre possibile seguire l’intervista di Michele Porro al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. L’argomento principale sarà quello della crisi economica che sta fronteggiando lo Stato italiano e le misure adottate dal governo per fronteggiarla. Uno spazio sarà riservato anche alle questioni inerenti al turismo, ambito ampiamente dibattuto ultimamente, soprattutto di fronte alle incognite che si porta dietro l’estate 2020. Saranno mostrati reportage sulle ripercussioni d’obbligo di distanziamento in spiagge, hotel, e aeroporti. Nemmeno l’aspetto sanitario della situazione Covid sarà trascurato. Saranno presenti infatti servizi sulla corsa mondiale al vaccino, sulle mascherine chirurgiche e la loro reperibilità e prezzo.

Quarta Repubblica, in onda questa sera: gli ospiti di lunedì 18 maggio

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri non sarà l’unico volto della serata. Saranno infatti presenti numerosi ospiti i quali parteciperanno al dibattito e alle interviste. Tra di loro gli imprenditori Rocco Forte, Luca Patanè e Francesco Casioli, la capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati Mariastella Gelmini, la capogruppo Pd in commissione Lavoro alla camera Debora Serracchiani, e la politologa Nadia Urbinati. In studio ci saranno inoltre i giornalisti Alessandro Sallusti, Federico Rampini, Pietrangelo Buttafuoco, Luca Telese, Piero Sansonetti, Daniele Capezzone e Maria Giovanna Maglie.

