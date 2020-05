Stasera in tv – Il Commissario Montalbano, le anticipazioni del 18 maggio

Da non perdere l’appuntamento questa sera, lunedì 18 maggio, con una nuova puntata de “Il Commissario Montalbano” in onda su RaiUno: le anticipazioni di oggi

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 18 maggio, con una nuova puntata de “Il Commissario Montalbano” in onda in prima serata su RaiUno intitolata “Una lama di luce“. Il proprietario del supermercato più grande di Vigata, un uomo molto ricco, Salvatore Di Marta si reca al commissariato insieme alla giovane moglie Loredana. L’uomo si presenta per denunciare la rapida e l’aggressione che la moglie subisce la sera prima verso mezzanotte, mentre stava andando a depositare alla cassa continua della banca l’incasso della giornata, cioè ben trentamila euro. Ci sono diversi punti che non quadrano e così Montalbano cercherà di indagare sempre più a fondo per venire a conoscere della verità dell’accaduto. Inoltre, lo stesso Commissario scopre che la ragazza Loredana è stata fidanzata col coetaneo Carmelo Savastano, un delinquente. L’amica, poi, svela che Loredana non ha subito solo una rapina.

Stasera in tv – Il Commissario Montalbano, le curiosità

Nel cast della puntata de “Il Commissario Montalbano” troviamo Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Dajana Roncione, Angelo Russo, Roberto Nobile, Marcello Perracchio, Ivan Alovisio, Valentina Reggio, Santo Pennisi, Giacinto Ferro, Davide Lo Verde, Fabio Costanzo, Hamza Choukri, Lina Perned, Filippo Brazzaventre, Piero Calabrese, Natalì La Rosa, Aldo Messineo, Abdelillah Moussabi, Gisella Nicolosi, Ester Pantano, Giuseppe Schillaci, Antonio Silvia, Alfio Sorbello. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 18 maggio, in prima serata su RaiUno.