Stasera in tv – Sister Act 2, la trama e il cast del film

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 18 maggio, con il film Sister Act 2 in onda su RaiDue: ecco le anticipazioni di oggi

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 18 maggio, con il film Sister Act 2 che andrà in onda su Rai Due. La storia riguarderà Deloris Van Cartier, una cantante in un casinò di Reno, ed è l’amante del boss Vince LaRocca. Improvvisamente assiste ad un omicidio e l’assassino è proprio Vince. La donna deve fuggire immediatamente visto che è minacciata di morte. E così la polizia nasconde la donna in un convento per proteggerla in attesa del processo. Andrà così dalla rigida madre superiora, ma Deloris rivoluzionare tutto portando calore all’interno dello stesso convento.

Stasera in tv – Sister Act 2, il cast

Oltre alla protagonista Whoopi Goldberg che interpreta Deloris Van Cartier (Suor Maria Claretta), ci sarà Maggie Smith che vestirà i panni di madre Superiora. Poi troviamo Nathy Najimy nel ruolo della suor Maria Patrizia, James Coburn interpreta Rita Watson e una giovanissima Jennifer Love Hewitt che sarà Margaret. Appuntamento da non perdere