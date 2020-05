Michele Dell’Oglio Emigratis: chi è il giovane autistico

Chi è Michele Dell’Oglio, il giovane autistico protagonista di Emigratis insieme al duo comico pugliese Pio e Amedeo, cosa sapere su di lui.

Tra i protagonisti della trasmissione Emigratis, che ha sdoganato definitivamente il duo comico pugliese composto da Pio D’Antini e Amedeo Grieco, c’è Michele Dell’Oglio, un giovane autistico, che grazie a loro ha potuto realizzare alcuni sogni.

L’emigrato speciale amico dei due comici, campione di matematica, con la sua simpatia ha conquistato il pubblico affezionato al programma di Italia 1. In una delle puntate del programma, il duo ha tentato di vincere il banco di un casinò di Las Vegas con l’aiuto del ragazzo autistico.

Cosa sapere su Michele Dell’Oglio, ‘lanciato’ da Emigratis

Grande fan di Maria De Filippi, uno degli obiettivi del ragazzo era quello di ricevere le attenzioni della nota conduttrice. Obiettivo che è stato conquistato. Così, Pio e Amedeo hanno ricevuto i ringraziamenti pubblici della famiglia del giovane autistico: “Grazie ragazzi di aver realizzato il sogno di Michele di conoscere l’America ! E grazie per l’affetto e la sensibilità che gli avete dato. Un caro abbraccio”.

Il ragazzo ama molto viaggiare e anche per questo, quando ai suoi genitori è stato proposto se volesse unirsi alla troupe di Emigratis non hanno detto di no. Di Michele Dell’Oglio, ovviamente, si sa ben poco, se non che è ospite dell’Ente AS.SO.RI, onlus che opera nel campo dell’handicap dal 1981.