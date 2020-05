Eleonora Daniele si emoziona in diretta, il collegamento è da brividi

Al programma Storie Italiane, nell’episodio in onda oggi, la conduttrice Eleonora Daniele si è emozionata durante un collegamento vedendo una piazza.

Eleonora Daniele nella puntata in onda oggi, lunedì 18 maggio 2020, di Storie Italiane, si è emozionata. Durante un collegamento con Padova, sua città natale, ha sorriso rivedendo una delle piazze della sua gioventù: “Quella piazza io la amo“, così ha detto.

La giornalista è intervenuta anche durante il collegamento realizzato dalla sua inviata: “Oggi stiamo raccontando un po’ tutta l’Italia, per cercare di capire cosa sta succedendo in questo 18 maggio, giorno di riaperture per il nostro Paese. E la nostra inviata si trova a Padova, in una piazza che io amo moltissimo“. “Buongiorno Eleonora. Sì, io mi trovo in Piazza delle Erbe“, ha raccontato l’inviata di Storie Italiane. Nella seconda parte della puntata, alla fine di un collegamento con Giovanni Terzi, la Daniele ha mandato in onda un servizio dedicato al Pontefice Giovanni Paolo II, che oggi avrebbe compiuto 100 anni.

Il tributo a Giovanni Paolo II e a Ezio Bosso di Eleonora Daniele

Prima del termine del servizio, Eleonora Daniele ha scelto di concludere la puntata di Storie Italiane con una riflessione personale: “E’ con queste bellissime immagini che noi vogliamo chiudere la diretta di oggi e pensare, come ha detto Giovanni Terzi in un articolo pubblicato su ‘Il Tempo’, alla grande rivoluzione che Papa Giovanni Paolo ha fatto in tutto il mondo cattolico e non solo“. Inoltre, venerdì scorso la giornalista è stata tra le prime a parlare in televisione della morte del compianto Ezio Bosso.

