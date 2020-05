Oggi in tv – Verissimo, le anticipazioni e gli ospiti del 16 maggio

Oggi in tv – Verissimo, le anticipazioni e gli ospiti del 16...

Appuntamento da non perdere oggi, sabato 16 maggio, con una nuova puntata di Verissimo in onda su Canale 5 a partire dalle 16.00. Ci saranno nuovi artisti che hanno voluto partecipare al coro virtuale #ImagineForVerissimo: Noemi, Lorenzo Fragola, Paolo Jannacci, Emma Muscat, Federica Carta e Clizia Fornasier con il compagno Attilio Fontana. Inoltre, durante la puntata ci saranno i videomessaggi di Elisabetta Canalis da Los Angeles, Filippo Magnini e Giorgia Palmas, futuri sposi che hanno però rimandato il matrimonio a causa dell’emergenza Covid19. Successivamente ci sarà quello di Katia Follesa e Angelo Pisani e, infine, verrà messo in onda il filmato del vincitore delle Nuove Proposte di “Sanremo 2020” Leo Gassmann.

Oggi in tv – Verissimo, le curiosità

Durante la puntata è possibile rivedere l’intervista a Fiorello, che oggi 16 maggio, compie ben 60 anni. Inoltre, saranno così riproposti gli incontri di Patty Pravo, Sabrina Ferilli, Ambra Angiolini, Bruno Barbieri e la coppia formata da Federica Nargi e Alessandro Matri con la conduttrice Silvia Toffanin. Appuntamento da non perdere oggi, 16 maggio 2020, in onda su Canale5 a partire dalle 16.