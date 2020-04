Fiorello, il buio dopo Sanremo: “E’ stata l’ultima cosa bella e serena”

Il “bis” a Sanremo per Fiorello non è più un tabù: “Ci sto pensando”, ammette il conduttore, che in questi giorni rimpiange più che mai il palco dell’Ariston.

Più il tempo passa, più Fiorello si mostra possibilista sul suo ritorno sul palco dell’Ariston, dopo il successo dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, accanto al collega e amico di sempre Amadeus.

Leggi anche –> Fiorello aveva ‘predetto’ il Coronavirus | avviene in Viva RaiPlay | VIDEO

Leggi anche –> Fiorello imita Maria De Filippi: il retroscena di Costanzo – VIDEO

“Ci sto pensando. Il festival è stata l’ultima cosa bella prima del Coronavirus” ammette l’istrionico showman con un pizzico di nostalgia e amarezza. Evidentemente, anche lui è stanco delle restrizioni imposte dalla lunga quarantena dovuta al Coronavirus.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Fiorello tra nostalgia e speranza

Solo ieri Fiorello aveva detto senza mezzi termini: “Amadeus è un pazzo a pensare di fare di nuovo Sanremo”. Oggi, però, il tono è molto più accomodante: “Amadeus mi ha chiamato e mi ha chiesto ‘lo facciamo di nuovo?’. E io ci sto pensando, tutto qua”.

Così ha detto “Fiore” in diretta su Instagram con Nole Djokovic, celebre campione di tennis nonché suo grande amico, che gli faceva i complimenti per l’ultimo festival in cui lo showman ha affiancato Amadeus nella conduzione, riscuotendo enorme successo.

“Il festival di Sanremo è stata l’ultima cosa bella e serena andata in onda prima che arrivasse il Coronavirus – ha confidato Fiorello a Djokovic – e molto probabilmente sarà anche la prima cosa che si farà subito dopo”. Stay tuned.

Leggi anche –> Sanremo 2020 | Fiorello vestito da Maria De Filippi, lei telefona in diretta

Visualizza questo post su Instagram Mi manda foto ogni giorno lo Stalker!! @giovanna_e_amadeus #sanremo2021 Un post condiviso da Rosario Fiorello (@rosario_fiorello) in data: 22 Apr 2020 alle ore 4:39 PDT

EDS