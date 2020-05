Meteo Italia: temporali al Centro Nord, nuovo vortice in arrivo nei prossimi giorni. Le previsioni del tempo.

È un’Italia divisa in due quella di questo finesettimana di metà maggio. Il Centro Nord è sotto l’acqua, con temporali e acquazzoni in particolare sulle regioni settentrionali, mentre al Sud il tempo è più stabile, con cieli soleggiati o velati. Nelle prossime ore il maltempo si intensificherà al Centro Nord. Le temperature comunque rimangono miti. Ecco l’evoluzione del meteo nelle prossime ore e le previsioni per l’inizio della prossima settimana.

Meteo Italia: temporali al Centro Nord, le previsioni

Nel secondo weekend della fase 2 dell’emergenza Coronavirus in Italia dovremo rimandare le passeggiate e l’attività se siamo al Centro Nord a causa delle piogge e dei temporali che stanno interessando questa parte d’Italia.

In particolare, sta piovendo sulle regioni nord-occidentali, mentre su quelle centrali e orientali sono attese schiarite o cieli nuvolosi senza fenomeni. Una tregue che tuttavia durerà poco, perché già dal pomeriggio di sabato 16 maggio sono previsti ulteriori peggioramenti, con nuove piogge e acquazzoni sulla Pianura Padana centrale e sulle Alpi orientali di confine. Si intensificheranno le piogge anche al Centro Italia, in particolare sulla dorsale appenninica.

La situazione, come spiega 3bmeteo.it, è dovuta alla bassa pressione in circolazione sul Mediterraneo occidentale che sta portando il maltempo al Centro Nord, soprattutto sui settori occidentali. La bassa pressione sarà presente anche nella giornata di domenica 17 maggio, tuttavia il tempo sarà più stabile grazie all’alta pressione proveniente da Sud che porterà un’ondata di caldo africano.

Le previsioni per domenica 17 maggio

Il caldo in arrivo dal Nord Africa limiterà gli effetti della bassa pressione mediterranea, lasciando il tempo instabile solo sui settori nord-occidentali. Nella giornata di domenica 17 maggio, tuttavia, il tempo in Italia sarà variabile, con cieli parzialmente nuvolosi al Centro Nord e velati o con alte stratificazioni al Sud.

Non sono attesi particolari fenomeni se non sui rilievi, con qualche scroscio temporalesco sulle Alpi occidentali e sul basso Piemonte, in estensione alle pianure emiliane. In serata il tempo migliorerà al Nord Ovest. Al Centro Italia sono previste nubi sparsi con schiarite, più ampie sulle regione tirreniche, con qualche isolato piovasco sugli Appennini. Il tempo sarà più soleggiato al Sud ma con cieli offuscati da velature o alte stratificazioni, in alcuni casi con nubi in transito più compatte su Campania e Molise, ma senza fenomeni. Cieli più sereni sulla Sardegna.

Nel frattempo, il caldo africano al Sud si sposterà verso Est, con le e temperature scenderanno lievemente, ma interesserà ancora parte della Sicilia, della Calabria e della Puglia. Le temperature saranno stabili al Centro e in lieve aumento al Nord. I venti si rinforzeranno su Sardegna e Liguria. I mari occidentali saranno mossi, poco mossi gli altri mari.

Settimana dal 18 maggio

Con l’inizio della prossima settimana, dopo la pausa di tempo più stabile domenica, arriverà una nuova ondata di maltempo, sempre alimentata dalla bassa pressione attiva sul Mediterraneo che alimenterà un nuovo vortice. Sono previste altre piogge e nuovi temporali, anche intensi. Il tempo peggiorerà nel corso della giornata di lunedì 18 maggio, con i primi fenomeni sui rilievi, con piogge e temporali che si intensificheranno martedì 19 maggio al Centro Nord. Un peggioramento del meteo è atteso invece per mercoledì 20 maggio al Sud. Si tratta ancora di tendenze meteo e non previsioni definitive, che potranno essere più precise solo nei prossimi giorni.

