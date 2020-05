Mara Venier, la foto con Claudietto commuove tutti: l’amore smisurato

Mara Venier ha postato una bella foto mentre abbraccia il nipote Claudietto. I fan della conduttrice sono rimasti commossi da tanto amore.

In questi ultimi mesi, Mara Venier ha sottolineato spesso come la quarantena sia stata dura da affrontare soprattutto perché non poteva vedere il suo nipotino. L’affetto che prova per il piccolo è immenso ed il bambino è letteralmente innamorato della nonna. Per questo la conduttrice ha esultato quando il governo ha concesso di vedere i congiunti a partire dal 4 maggio.

Il primo incontro è stato da togliere il fiato. Mara non ha perso occasione per filmare la reazione del nipotino non appena è arrivato a casa sua e l’ha vista. In un bellissimo video filmato probabilmente dalla madre del piccolo, Claudietto si vede mentre corre inseguito dalla nonna. Mara dice “Io volo, io volo” ed il bimbo ride divertito.

Mara Venier, la foto con Claudietto commuove tutti

Visualizza questo post su Instagram Un po’ più vicina ….😱😱😱😱❤️ #nonna#Iaio Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 16 Mag 2020 alle ore 3:12 PDT



Ad una settimana circa di distanza da quel primo video, oggi Mara ha pubblicato una foto insieme al nipote. I due sono abbracciati e lei indossa una mascherina, per ovviare al mancato rispetto della distanza. A commento di quella bella foto la conduttrice scrive: “Un po’ più vicina ….😱😱😱😱❤️ #nonna#Iaio”. Il post ha generato delle reazioni molto positive da parte dei fan. Questi infatti sono commossi nel vedere con quanto amore Mara si occupa di lui e non lesinano complimenti. C’è chi scrive “Che meraviglia”, chi “Siete stupendi” e chi invece sottolinea come questi rapporti sono il bello dell’esistenza umana, commentando”W la vita”.