Mara Venier furiosa con la virologa Ilaria Capua: “Ci ha ammazzati tutti”

Mara Venier non ha preso bene le dichiarazioni della virologa Ilaria Capua ed ha spiegato che l’esperta avrebbe dovuto mostrare maggiore sensibilità.

Uno degli aspetti più duri di questa crisi sanitaria che ci troviamo ad affrontare è il rispetto del distanziamento sociale. In generale noi italiani siamo un popolo a cui piace il contatto, a cui piace esprimere il calore agli altri attraverso la vicinanza. Questo aspetto diventa ancora più accentuato in famiglia e con i propri cari, dunque l’idea di non poter abbracciare e baciare è di per sé pesante da digerire.

Tale divieto diviene quasi insopportabile per i rapporti con i bambini. Se i genitori, stando in casa con loro, hanno una maggiore libertà di manovra, lo stesso non può dirsi per i nonni. Questi, infatti, sono tra le categorie maggiormente a rischio ed i bambini tra i soggetti che potrebbero più facilmente diventare dei portatori sani dell’infezione. Per tale motivo l’esperta virologa Ilaria Capua, ha sentenziato che il rapporto tra nonni e nipoti potrebbe non tornare mai più lo stesso.

Mara Venier contro Ilaria Capua: “Parole troppo pesanti”

L’opinione della virologa ha dato fastidio a Mara Venier. La conduttrice non contesta tanto il concetto, visto che si tratta di una realtà che pare incontestabile, ma la scelta delle parole. Intervistata da ‘Il Giorno‘, infatti, Zia Mara dice: “La stimo molto. Ma quello che ha detto è stato un colpo al cuore. Siamo già così avviliti, preoccupati, disperati… Sentirsi dire che il rapporto tra nonni e nipoti non sarà mai più lo stesso, è stata una cosa molto forte, una vera mazzata. Certe considerazioni andrebbero dette in un altro modo”.

Molti nonni, infatti, hanno preso male le dichiarazioni della Capua, come spiega la stessa Venier: “C’è stata un’autentica sollevazione da parte di tutti i nonni, l’ho detto anche a Domenica in. Il giorno dopo lei stessa da Floris ha detto so che i nonni sono arrabbiati. E ci credo: tu li hai ammazzati, i nonni, con questa frase. Bisogna avere un minimo di sensibilità e delicatezza”.