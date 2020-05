Uomini e Donne, anticipazioni di oggi: Gemma tradisce Sirius?

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi: Gemma tradisce Sirius? In studio arriva “occhi blu”, un nuovo affascinante (e giovane) corteggiatore.

Una nuova avventura oggi a Uomini e Donne per Gemma Galgani. La dama del Trono Over conoscerà finalmente un altro dei suoi spasimanti “virtuali”: il cavaliere aveva incominciato a scriverle in chat, celandosi dietro il nickname “occhi blu”. Finalmente anche per lui è arrivato il momento di palesarsi e oggi, venerdì 15 maggio, incontrerà di persona Gemma. Le anticipazione della puntata raccontano che prima dell’incontro Gianni Sperti ha fatto una battuta: “pensavo ci fosse il fidanzamento ufficiale”, ha detto alludendo a Sirius, un altro degli spasimanti della Galgani.

Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma ammaliata da “occhi blu”?

Gemma e “occhi blu” si sono incontrati per la prima volta in esterna. Quando Maria De Filippi annuncia il suo arrivo in studio, Gemma sorride e si porta le mani al viso, divertita. Vedremo infatti che durante il loro primo incontro Gemma e l’uomo si sono molto divertiti: lui l’ha invitata a ballare salsa, una danza molto sensuale, e lei, mentre si muoveva con passi sinuosi davanti a lui, lo ha invitato a continuare a corteggiarla. Mentre il cavaliere scende le scale si sente la voce di Tina Cipollari commentare ad alta voce: “che fisicaccio”, mentre Gemma lo guarda sorridente e lo saluta con entusiasmo. Ma “occhi blu” commette il suo primo errore quando, rivolgendosi alla Cipollari, la saluta appellandosi a lei come “bellissima Tina”. Il complimento non all’altra donna non è piaciuto a Gemma, che lo guarda con un po’ di disapprovazione. La Cipollari, inoltre, percepisce subito che il cavaliere è piuttosto giovane rispetto a Gemma. Maria De Filippi conferma che ha 38 anni. Sono seguiti alcuni commenti divertenti da parte di Tina, che ascolteremo oggi in puntata.

