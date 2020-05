Stasera in tv film – Tutti i soldi del mondo: cast, trailer e trama del film

Tutti i soldi del mondo, film tratto diretto da Ridley Scott, narra del rapimento del nipote del miliardario Jean Paul Getty: dettagli sulla pellicola

Il film di Ridley Scott si ispira a una storia realmente accaduta nel 1973 quando il ricco magnate del petrolio Jean Paul Getty si rifiutò di pagare il riscatto per il suo rilascio di suo nipote.

La pellicola uscita nelle sale cinematografiche nel 2017 si basa sull’omonimo saggio di John Pearson il quale riportò cosa accadde quando il giovane John Paul Getty III, nipote dell’allora uomo più ricco del mondo, venne sequestrato dalla malavita a Roma. Il lungometraggio in onda oggi, 15 maggio, su Rai 1 inizierà alle ore 21.25.

Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sul film che tratta del celebre fatto di cronaca degli anni Settanta.

