Stasera in tv – Piazzapulita, le anticipazioni del 14 maggio

Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 14 maggio, con una nuova puntata di Piazzapulita: ecco le anticipazioni di oggi

Questa sera, giovedì 14 maggio 2020, andrà in onda una nuova puntata di Piazzapulita su La7 a partire dalle 21:15. Si parlerà dell’emergenza Coronavirus con le nuove decisioni del Governo tra rilancio economico del Paese e sanità. Si tornerà a parlare anche della liberazione di Silvia Romano e l’odio social che si è diffuso negli ultimi giorni contro la volontaria. Ci saranno tanti collegamenti con ospiti istituzionali, del mondo del giornalismo e della scienza. Inoltre, ci sarà il solito racconto emozionante dello scrittore Stefano Massini.

Stasera in tv – Piazzapulita, gli ospiti

Durante la puntata di questa sera saranno in collegamento il Commissario Europeo per l’Economia Paolo Gentiloni; il Segretario della CGIL Maurizio Landini; i giornalisti Mario Calabresi, Rula Jebreal e Federico Rampini; l’immunologa dell’Università di Padova Antonella Viola; l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco e l’amministratore delegato di Lamborghini Stefano Domenicali. Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 14 maggio 2020, con una nuova puntata in onda in prima serata su La7 con Corrado Formigli.