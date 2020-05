Georgina Rodriguez, l’allenamento casalingo è sexy – FOTO

Georgina Rodriguez, splendida compagna di Cristiano Ronaldo, fa venire i bollenti spiriti ai fan con scatti sexy dalla palestra di casa.

La quarantena di Cristiano Ronaldo, come quella di tutti i calciatori, si avvia alla conclusione. Il campione lusitano ha trascorso questo periodo d’isolamento nella sua abitazione di Madeira, insieme alla madre Dolores, alla fidanzata Georgina Rodriguez ed ai 4 figli. CR7 ha approfittato della pausa forzata per godersi qualche giorno di relax in terrazza, per allenarsi insieme ai familiari e per giocare insieme al primogenito Cristiano Jr.

Anche in questo periodo d’assenza dai campi da gioco Cristiano ha fatto discutere in positivo ed in negativo. Prima gli sono state rivolte delle dure critiche per aver lasciato Torino in piena emergenza sanitaria, quindi è stato ripreso dal governo portoghese per aver effettuato una seduta d’allenamento in uno stadio vuoto. Il calciatore, però, è stato anche lodato per aver messo a disposizione i propri alberghi per l’emergenza Covid-19.

Georgina Rodriguez distrae Cristiano con un allenamento sexy

Di certo l’asso della Juventus non si è annoiato e siamo certi che si sarà allenato duramente per essere pronto al rientro in campo. Quest’ultimo compito, a giudicare dagli scatti della fidanzata, non dev’essere stato semplice. Compagna fedele e mamma di infinita dolcezza, Georgina non trascura il modellamento del suo fisico scultoreo. La modella in questi mesi ha lavorato duramente in palestra per definire quanto di buono le ha concesso madre natura.

Per la Rodriguez, allenamento è anche sinonimo di seduzione, come dimostra l’ultimo scatto pubblicato dalla palestra casalinga. L’argentina indossa un paio di leggins aderenti ed un reggiseno sportivo che lascia poco spazio all’immaginazione ed anzi evidenzia la forma prorompente del suo seno. Sul web i complimenti per Georgina fioccano ed in molti si chiedono se la mise sexy della modella non abbia disturbato gli allenamenti del campione lusitano.