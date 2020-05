Barbara D’Urso, il misterioso regalo ricevuto in camerino: di cosa si tratta

Barbara D’Urso ha ricevuto un regalo inaspettato in camerino a pochi giorni dal suo compleanno: ecco che l’ha condiviso su Instagram

Ancora una volta protagonista Barbara D’Urso con una sorpresa ricevuta direttamente nel suo camerino. Durante la puntata di Pomeriggio Cinque la celebre conduttrice di Canale 5 ha avuto in collegamento Andrea Mainardi, chef ed ex concorrente del Grande Fratello. La presentatrice ha affermato di avere tanta fame e ha esclamato: “Ma se per il mio compleanno non mi hai inviato la torta, figurati se adesso mi invii la carbonara”. E subito lo chef ha rivelato: “Manda qualcuno a vedere cosa c’è nel tuo camerino…”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Barbara D’Urso, il regalo inaspettato

E così lo chef Mainardi si è reso protagonista con una magnifica torta al cioccolato con numerose fragole da contorno. La stessa Barbara aveva svelato che avrebbe mangiato la torta in diretta su Instagram e così ha mantenuto la sua promessa ai migliaia di followers e telespettatori che non aspettavano nient’altro quel “dolce” momento.