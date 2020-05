Ilary Blasi, post da brividi per Chanel: Totti senza parole

Ilary Blasi oggi ha dedicato un post davvero emozionante per la figlia Chanel che ha lasciato senza parole papà Francesco Totti.

Ilary Blasi è una delle conduttrici italiane più amate e seguite. La fama è dovuta indubbiamente alla sua bellezza, ma anche alle sue abilità alla conduzione. Soprattutto, però, gli italiani la seguono con discreto interesse anche perché dal 2005 è sposata con uno dei calciatori più forti degli ultimi 30 anni, nonché il più forte che abbia calcato il prato dell’Olimpico con la maglia della Roma.

Belli, simpatici e mai arroganti nel modo di porsi, Ilary e Francesco hanno sempre attirato la simpatia degli italiani. La loro storia d’amore è cominciata dopo che il capitano della Roma le ha fatto una dedica in pubblico durante l’esultanza per un gol messo a segno. Da quel gesto plateale l’ex letterina è stata conquistata ed il loro rapporto è diventato con il passare del tempo indissolubile.

Ilary Blasi, il post per il compleanno di Chanel è da brividi

Da quell’amore sono nati tre bambini: Cristian, del quale si è parlato di recente per le abilità calcistiche e per il perfetto inglese, Chanel e la piccola Isabel. Oggi la secondogenita Chanel compie 13 anni e la madre le ha fatto gli auguri sulla pagina Instagram. Il messaggio d’amore della mamma è giunto attraverso uno scatto che le vede raffigurate insieme ed una frase molto bella: “Ti auguro di continuare a sognare e meravigliarti ogni giorno di più …..ti amo”.

Il post della Blasi è stato accompagnato da una lunga serie di messaggi d’auguri per la ragazza e di complimenti per lei e per la madre. Totti non ha commentato il post della moglie, preferendo metterne uno personale in cui ha scritto: “Diventi sempre più bella…ogni anno che passa!!! Buon compleanno amore mio”.