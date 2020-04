La figlia di Totti e Ilary Blasi sbarca su TikTok – VIDEO

Chanel, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, sbarca su Tik Tok e fa subito il pieno di like: virale un video in cui balla in famiglia.

Chanel, la figlia dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti e di Ilary Blasi sbarca su Tik Tok e conquista subito tutti. 13 anni a maggio, la ragazza ha decine di migliaia di follower sul social network di nuova generazione.

I video più gettonati sono quelli in famiglia: uno di questi vede un balletto a cui partecipano anche papà Francesco e mamma Ilary. Intanto, nei giorni scorsi, l’ex capitano della Roma – ospite di Bobo Vieri in diretta Instagram – ha confessato particolari della sua vita privata.

Chi è Chanel, la giovane figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi

Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi, che si sono sposati a giugno 2005, hanno tre figli: Cristian, nato nel 2005, Chanel nel 2007 e Isabel nel 2016. Di Chanel, l’ex capitano giallorosso ha raccontato a Bobo Vieri, ironizzando: “Devo legarla, ha 12 anni ma sembra ne abbia 18 anni”. L’anno scorso, durante le vacanze a Ibiza, lo stesso Totti ha postato una foto della moglie con le due figlie femmine.

In moltissimi hanno commentato e apprezzato quella foto su Instagram: in particolare, diversi utenti hanno sottolineato come la giovanissima Chanel Totti somigli a mamma Ilary. La stessa somiglianza che viene notata in queste ore, in cui Chanel sta diventando virale su Tik Tok coi suoi video.