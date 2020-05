Cristiano Malgioglio, il retroscena piccante: “Viene a letto solo con me”

Nuovi dichiarazioni davvero interessanti da parte di Cristiano Malgioglio sulla sua vita privata: ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Chi

Mai banale. Cristiano Malgioglio ha svelato ai microfoni del settimanale “Chi” tutta la sua passione per un uomo di 38 anni rivelando anche piccanti dichiarazioni: “A letto viene sempre e solo con me. Lo seduco con della cioccolata fondente e con un po’ di piccante. La faccio io”. Poi ha aggiunto retroscena interessanti sul suo passato: “Ricordo che le prime sere restava spiazzato quando vedeva che tutti mi guardavano. Ha scoperto la verità e non si è scomposto minimamente”. Lo stesso Malgioglio ha svelato che il suo fidanzato è un nutrizionista e, assieme al fratello, gestisce una palestra nel cuore di Istanbul.

Cristiano Malgioglio, la sua vita privata

Successivamente ha svelato di continuare a lavorare senza problemi dopo la crisi economica avvenuta per Coronavirus: “Mica sono Amanda Lear che ha chiuso da un pezzo la sua boutique! Il mio atelier, per fortuna, non è ancora andato in fallimento”. Infine, si è detto molto passionale a letto: “So che in questo periodo molte coppie si sono aiutate con foto e video, mentre noi no. La passione io, lo sfoggio solo sotto le lenzuola”.