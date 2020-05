Giorgio Chiellini, chi è la moglie Carolina Bonistalli: foto, età, lavoro

Carolina Bonistalli è la donna che da tanti anni fa battere il cuore di Giorgio Chiellini. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Carolina Bonistalli è la moglie di Giorgio Chiellini, noto difensore italiano della Juventus. Il matrimonio tra i due, dopo quattro anni di fidanzamento, è stato celebrato nel Santuario della Madonna delle Grazie di Livorno nel 2014. Hanno avuto due amatissime figlie, Nina, la primogenita, e Olivia, nata lo sorso giugno. Conosciamo più da vicino la donna che fa battere il cuore al capitano bianconero.

Leggi anche –> Giorgio Chiellini nei guai col fisco: ecco come scaricava l’iva

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Carolina Bonistalli

Diciamo subito che le informazioni disponibili su Carolina Bonistalli sono scarsissime. Non è dato sapere quanti anni abbia, dove sia nata, che studi abbia fatto e se lavori o meno. Lei e il marito, del resto, non amano parlare in pubblico della loro vita privata, salvo rare e significative eccezioni. La signora Chiellini è però presente su Twitter e su Instagram, dove pubblica molti post con protagonista la sua bella famiglia (mentre non risulta un profilo ufficiale su Facebook).

Certamente la coppia Chiellini-Bonistalli è solidissima e affiatata: Carolina è anche una tifosa sfegatata del consorte e non ha mancato di dimostrarlo in diverse importanti occasioni calcistiche. Tutto il resto, a quanto pare, è top secret…

Visualizza questo post su Instagram Il mio desiderio si è già esaudito❤️ #37anni#17febbraio2020🎂 Un post condiviso da carolina bonistalli (@carolinabonistalli) in data: 17 Feb 2020 alle ore 12:34 PST

EDS