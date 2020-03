Grande Fratello Vip, l’attacco di Clizia Incorvaia: “Sfogate rabbia su di me”

L’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia, si è resa protagonista di un lungo post su Instagram criticando gli altri

Un post su Instagram davvero molto lungo per far comprendere tante cose. Clizia Incorvaia, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, sembra essersi legata sentimentalmente a Paolo Ciavarro e così ha attaccato duramente i suoi haters: “Per alcuni sono motivo di fantasia e amore, mentre per altri sono una sorta di pungiball su cui sfogare rabbia e frustrazione…Ad ogni modo sono felice anche per loro che riesco a farli un po’ evadere dal pensare al momento che stiamo affrontando…”. Poi successivamente ha dedicato un post al suo presunto compagno nelle storie di Instagram: “Sarai stanco amore perché è tutto il giorno che cammini nella mia testa…”.

Visualizza questo post su Instagram Ti rispondo così💘@paolociavarro #amorealtempodelcoronavirus Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) in data: 20 Mar 2020 alle ore 10:00 PDT

Grande Fratello Vip, il nuovo messaggio di Clizia Incorvaia

Infine, la stessa influencer ha postato un nuovo post su Instagram: “Poteva toccarmi in un milione di modi…Decise di farlo nel modo più bello: sfiorò la mia mente…”.