Stasera in tv – “Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re”: trama e cast

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 11 maggio 2020, con “Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re”: ecco la trama e il cast del film del 2003

Torna l’appuntamento su Canale5 questa sera, lunedì 11 maggio 2020, con “Il Signore degli Anelli” con il capitolo finale della trilogia fantasy “Il ritorno del re“. Tratto dall’omonimo romanzo dell’autore filologo J. R. R. Tolkien, la pellicola è diretta da Peter Jackson. Nel cast ci sono Elijah Wood che interpreta Frodo Baggins; poi possiamo ammirare anche Ian McKellen, Ian Holm, Christopher Lee, Liv Tyler e Sean Bean.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stasera in tv – “Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re”: trama

La creatura Gollum nella Minas Morgul riuscirà a mandare via Frodo e Sam, che sono sempre alla ricerca per distruggere l’Anello del Potere. Rohan, poi, viene in soccorso di Gondor andando a ricomporre la Compagnia dell’Anello. Successivamente bisognerà trovare nuovi alleati tra uomini, elfi, nani e hobbit per abbattere le armate del Signore Oscuro Sauron, sempre più voglioso dell’Unico Anello, che gli sembra sempre più vicino. Il finale sarà tutto da scoprire con colpi di scena davvero interessanti. Appuntamento a questa sera, lunedì 11 maggio, in prima serata su Canale5.