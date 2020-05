Giulia Provvedi alla sorella Silvia: “Sarai una grande mamma” – VIDEO

Silvia Provvedi, la più nota delle Donatella, è incinta e partorirà a giugno, l’augurio della sorella Giulia: “Sarai una grande mamma”.

In occasione della Festa della Mamma, il duo Le Donatella è riapparso su Instagram. Nella foto, Giulia Provvedi accarezza con affetto il pancione della sorella Silvia, in dolce attesa. Le due fanno un augurio: “Auguri alla nostra meravigliosa mamma , a tutte le mamme del mondo”.

Giulia aggiunge poi rivolta alla sorella: “Auguri a te che sarai una mamma strepitosa , pronta ad esserci sempre e a donarle tantissimo amore!”. Infatti, Silvia Provvedi è in dolce attesa: la gravidanza era stata annunciata da lei stessa a gennaio.

Silvia Provvedi sarà mamma a giugno: manca poco

Successivamente, la più nota delle due Donatella aveva spiegato in un’intervista: “A giugno diventerò mamma, per la felicità di tutta la mia famiglia e del mio compagno. Questo bambino non l’abbiamo cercato, ma è arrivato perché è il frutto di un grande amore”. La giovane è fidanzata con l’imprenditore calabrese Giorgio De Stefano. Con lui da diverso tempo sembra aver trovato la serenità.

Le due Donatella, nel periodo della Fase 1 da lockdown Coronavirus, sono rimaste separate per 60 giorni e nei giorni scorsi hanno pubblicato alcune foto del loro incontro su Instagram, dove sono seguite da oltre 1,3 milioni di follower. Silvia Provvedi si mostra felice e raggiante per questa gravidanza: “Fuori piove ma dentro me c’è il sole”, scrive.