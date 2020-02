Silvia Provvedi confessa: “Il figlio? Non l’ho cercato” – VIDEO

Silvia Provvedi ha da poco rivelato di essere incinta in un’intervista in cui ha svelato anche che la gravidanza non è stata voluta.

Fino a questo momento Silvia Provvedi aveva voluto mantenere il più stretto riserbo sulla sua vita privata e sentimentale, non confermando né smentendo le voci sulla gravidanza. Intervistata dal settimanale ‘Chi‘, la performer de ‘Le Donatella‘ ha deciso di togliere il velo di segretezza e aggiungere qualche altro dettaglio.

Leggi anche ->Silvia Provvedi, la rivelazione su ‘Chi’: la cantante è in dolce attesa – VIDEO

Grazie alle sue parole scopriamo che si trova al quinto mese di gravidanza: “A giugno diventerò mamma, per la felicità di tutta la mia famiglia e del mio compagno. Questo bambino non l’abbiamo cercato, ma è arrivato perché è il frutto di un grande amore”. Insomma la gravidanza non era programmata ma Silvia ed il suo compagno hanno accolto la notizia con grande entusiasmo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI