Benedetta Valanzano, chi è: carriera, curiosità e vita privata

Chi è Benedetta Valanzano: carriera, curiosità e vita privata, cosa sapere sulla bella attrice di cinema, teatro e fiction, con la passione del canto.

La bella campana Benedetta Valanzano, classe 1985, si è formata professionalmente studiando per quattro anni recitazione presso la Scuola Teatrale Compagnia “La Mansarda” di Caserta. Ha inoltre studiato canto e portato avanti la sua carriera di modella.

Il suo esordio a teatro con I delitti esemplari di Max Aub, regia di Roberta Sandias, a cui fanno seguito Lisistrata di Aristofane e Canto di Natale di Charles Dickens, poi una serie di importanti opere messe in scena in quegli anni.

L’esordio al cinema nel 2005 con un piccolo ruolo in Non aver paura, regia di Angelo Longoni. Nello stesso anno debutta come protagonista nel film Vita Smeralda, scritto e diretto da Jerry Calà. La troviamo inoltre nel film italo-spagnolo Los Borgia di Antonio Hernández. Grande la sua popolarità con una serie di fiction televisione, a partire da La stagione dei delitti, regia di Claudio Bonivento, del 2004. Dal 2006 e per quattro stagioni è entrata nel cast di Un posto al sole, nel ruolo di Valeria Paciello. Nel 2007 interpreta la moglie di Nando dalla Chiesa nella miniserie TV Il generale Dalla Chiesa, regia di Giorgio Capitani, quindi appare in alcuni episodi della serie La nuova squadra, a fianco di Pietro Taricone.

Inizia anche a prendere parte ad alcuni programmi televisivi ed è coprotagonista di alcuni videoclip di brani di Antonello Venditti. Nel 2010 è tra i concorrenti del talent-show Ballando con le stelle 6, in coppia con il ballerino russo Dima Pakhomov. La coppia giunge quarta. Per lei arriva anche una grande opportunità con un ruolo in Filumena Marturano, a fianco di Massimo Ranieri e Mariangela Melato, sceneggiato andato in onda su Raiuno nel 2010. Nello stesso anno, va in tour teatrale con Vincenzo Salemme. Dopo alcune apparizioni in cinema e tv, nel febbraio 2014 ha inciso il primo singolo Una terra che tace, a cui segue in estate Come è bella la sera, cover di una popolare canzone degli anni sessanta interpretata da Sandie Shaw. Negli anni, dunque, si impegna su più fronti, dalla musica alla recitazione. Sposata con un noto avvocato civilista napoletano, con il quale è convolata a nozze il 23 dicembre 2017, a maggio 2019 è nata Anita, la figlia primogenita.