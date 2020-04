Belen Rodriguez si sfoga sui social: “Siamo la somma dei nostri errori”

Con un post fiume, Belen Rodriguez fa un punto della sua vita, ammettendo di aver commesso diversi errori. C’è chi pensa ci sia aria di crisi con Stefano.

Una Belen Rodriguez che non siamo abituati a vedere ha movimentato la sua community con un post Instagram in cui sembra tirare le somme della sua vita. Nel lungo messaggio, la showgirl ammette che adesso comprende meglio la vita e gli errori commessi in gioventù: “Voleva essere la donna perfetta, e se non riusciva ci rimaneva male, addirittura nel giustificarsi faceva dei giri di corda talmente abili nei quali ti procurava svarioni, e alla fine le credevi, ma lei non voleva mentire, voleva solo essere perfetta per i suoi occhi”.

Con gli anni e la maturazione, quella ragazza che ambiva alla perfezione, o perlomeno a che tutti la reputassero perfetta, ha compreso che il giudizio altrui ha un peso relativo. Quella ragazza ha capito anche che la perfezione non esiste e che bisogna convivere con i propri limiti. Sebbene le costi fatica accettarlo, ormai è conscia che: “Siamo chi siamo, siamo la somma delle nostre storie e di quelle che ci hanno fatto nascere, di quelle che ci circondano, la somma dei nostri errori, la somma del nostro coraggio. E quindi se siamo consapevoli di fare il possibile, ogni giorno, per essere delle brave persone, e non ferirne altre senza un motivo. allora è fatta, siamo noi, così come siamo, esseri imperfetti e ce lo concediamo”.

Belen Rodriguez risponde agli hater: “Poi c’è chi non capisce”

Il post, come tutti quelli della bella showgirl, è stato commentato da migliaia di utenti. Tra questi c’è chi la critica o polemizza per quello che ha scritto. A loro Belen risponde con un commento secco ed esplicativo: “Poi c’è anche gente che non capisce mai niente”. Mentre ad altri spiega che si è trattato di uno sfogo notturno, in ore in cui le veniva difficile dormire. Infine a chi ipotizza che si riferisca alla storia d’amore con Stefano De Martino e le scrive: “Qualunque cosa sia accaduta voi vi amate da impazzire non fate più soffrire Santi”, risponde: “Questo post è per me stessa, non c’entra niente Ste”.