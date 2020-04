Al Bano, clamorosa indiscrezione: si sposa con Loredana Lecciso

Il ricongiungimento tra Al Bano e Loredana Lecciso continua a far discutere. L’ultima indiscrezione è che la coppia possa pensare ad un matrimonio.

Prima che la quarantena iniziasse i giornali di gossip si sbizzarrivano alla ricerca di prove che confermassero l’ipotesi di un ritorno di fiamma tra Al Bano e Romina Power.

I due hanno infatti continuato la collaborazione artistica e questo faceva pensare che la sintonia potesse esserci sia a livello professionale che personale. I voli pindarici degli esperti di curiosità sui vip, però, sono stati interrotti quando lo stesso Al Bano ha dichiarato che c’era stato un riavvicinamento con Loredana Lecciso.

Durante la quarantena, qualcuno ha cominciato a pensare che il riavvicinamento non fosse dovuto ad una semplice amicizia, ma che tra i due fosse tornato del tenero. Alle indiscrezioni, questa volta hanno dato conferma i due protagonisti. Lo scorso 16 aprile Al Bano e Loredana hanno confermato di essersi rimessi insieme. Ad aiutarli in questo processo di riappacificazione c’è stata proprio la quarantena e la possibilità di passare più tempo insieme a parlare e chiarire.

Al Bano e Loredana Lecciso si sposano?

La conferma che la quarantena ha giovato alla relazione con Loredana, è stata data dallo stesso cantante di Cellino San Marco durante un’intervista rilasciata al programma youtube ‘Posso darvi del talk‘: “Stiamo passando tanto tempo insieme, è piacevolissimo. Non avevamo mai passato tanto tempo insieme”. Insomma pare che la quotidianità fatta di passeggiate, discussioni in mezzo al verde e lavoro nei campi stia regalando ai due una sintonia che probabilmente non era mai stata raggiunta. Proprio per questo negli ultimi giorni sono emerse indiscrezioni su un possibile sposalizio. Da quando ha divorziato con Romina, Al Bano non ha mai voluto contrarre seconde nozze.