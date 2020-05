Loredana Lecciso, liti continue con Al Bano a causa di un nuovo hobby

Secondo quanto riferisce ‘Novella 2000’ tra Loredana Lecciso e Al Bano ci sarebbero continue liti a causa del nuovo hobby della showgirl.

La storia di gossip più seguita durante la quarantena è stata sicuramente quella che ha visto il riavvicinamento, dopo un infinito tira e molla, di Al Bano e Loredana Lecciso. I due sono stati insieme nella tenuta di Cellino San Marco del cantante con i due figli Jasmine e Bido e tra la natura pugliese hanno ritrovato quella sintonia che si era persa durante i tour dell’artista.

Ad annunciare il ritorno di fiamma è stata proprio la Lecciso che qualche tempo fa ha dichiarato: “Il nostro riavvicinamento c’è stato prima ancora che scoppiasse questa epidemia. Ci siamo ritrovati, ma è stato come se mai i nostri veri sentimenti si fossero interrotti. È successo e basta, Albano del resto è l’unico uomo della mia vita, la nostra famiglia, i nostri figli sono il collante più grande, sono il centro del mio mondo”.

Liti tra Loredana Lecciso e Al Bano?

Recentemente è stato condiviso un rumor secondo il quale Al Bano e Loredana avrebbero persino deciso di sposarsi. Un passo importante che il cantante non aveva mai voluto fare dopo la separazione con Romina. Tuttavia qualche ora fa il settimanale ‘Novella 2000‘ ha spiegato che anche se c’è questo ritrovato affiatamento, non mancherebbero i litigi.

A generare le discussioni tra i due innamorati sarebbe il nuovo hobby della showgirl, incapace di starsene con le mani in mano durante la quarantena: “Al centro delle discussioni l’hobby della compagna: il, diciamo, bricolage. Passa il tempo a comprate viti, vernici e vari orpelli per fare lavori in casa. Praticamente, la Lecciso, s’inventa imbianchino, fabbro, idraulico e quant’altro e il cantante non ha pace”.