Vacanze estate 2020 in Italia: i must have da avere per prepararsi...

Le tendenze moda dell’estate 2020 per essere cool e pensare positivo.

Bisogna essere ottimisti e anche pensare positivo può aiutare in questo momento storico così complicato. L’estate 2020 è alle porte e sicuramente sarà una di quelle che non dimenticheremo mai. Viaggi e vacanze sono appese a un filo per via della pandemia di Coronavirus. La fase 2 che stiamo vivendo, per altro, è molto delicata. Le persone sono chiamate a rispettare regole, mantenere le distanze, indossare i dispositivi di sicurezza personale come le mascherine e i guanti e lavorare in sicurezza. Di spostarsi e di viaggiare non se ne parla. Vedremo se questa Fase 2 sarà costruttiva, se il numero di contagi non tornerà a salire e se quindi potremo ricominciare a muoverci. Ma intanto, come abbiamo detto in apertura: pensiamo positivo. Guardiamo quindi alle tendenze moda per l’estate 2020 e soprattutto ai must have che non possiamo non avere in vista di una vacanza.

I must have dell’estate 2020

Non sappiamo ancora come viaggeremo questa estate. Se potremo spostarci tra regioni e se, soprattutto, potremo anche andare all’estero. L’idea è che le cose procedano per il meglio e che si possa spostarci almeno all’interno del nostro paese. Certo è che bisogna muoversi con cautela, ma nulla ci vieta di sognare un po’. Quali sono allora i trend e le tendenze più cool per l’estate 2020? Sfogliando le riviste di settore pare che questa estate non potremo muoverci senza almeno un capo color argento. Meglio ancora se di paillettes. Si luccica e si splende, sempre e comunque. Inoltre, pare che una tendenza piuttosto bizzarra sia quella del reggiseno gioiello da indossare magari sotto ad una canotta traforata o trasparente. Anche in questo caso, silver è la parola d’ordine.

Occhiali da sole per l’estate 2020

Occhio poi, è il caso di dirlo, agli occhiali da sole. Largo a tendenze pop e super vistose. Ma soprattutto la forma più cool della montatura dei vostri sunglasses per l’estate 2020 è quadrata. Grande e vistosa. Come delle soubrette degli anni ’30.

Largo ai jeans

Per quanto riguarda poi l’abbigliamento post spiaggia, largo ai jeans bianchi e molto larghi da indossare praticamente in ogni occasione. Potrete variare giusto con una salopette che anche per queste vacanze estive 2020 sembra non aver perso colpi ed essere sempre al top in fatto di moda.