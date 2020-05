Come arrivare dall’aeroporto di Rio al centro

Per arrivare dall’aeroporto di Rio al centro città esistono diversi modi. Scopriamo insieme quali sono e quali ci convengono di più.

La prima cosa che dovete sapere sugli aeroporti di Rio de Janeiro è che ne esistono due. Uno viene usato maggiormente per i voli internazionali e dall’altro, invece, partono solo voli domestici. L’aeroporto Internazionale Antonio Carlos Jobim, popolarmente conosciuto come Aeroporto Internazionale di Galeão, è quello dove atterrerete se partirete dall’Italia. Mentre invece se volate da un’altra città brasiliana è molto probabile che atterrerete all’Aeroporto Santos Dumont.

Arrivare dall’aeroporto di Rio al centro città in Uber

Come in quasi tutte le principali città del mondo, anche a Rio de Janeiro è possibile prenotare un Uber da qualsiasi punto della città. È necessario, ovviamente, avere sempre accesso al wifi o alla connessione dati. In ogni caso, all’aeroporto di Rio de Janeiro, sia al Galeão che al Dumont, c’è la possibilità di connettersi al wifi.

Inoltre, bisogna tenere a mente che nell’aeroporto Galeão gli Uber possono sostare solo al primo piano. Per cui al 99% dei casi saranno lì ad aspettarvi.



Di solito i conducenti di Uber di Rio de Janeiro masticano un po’ di inglese, ma nel caso in cui aveste bisogno di comunicarvi con loro in portoghese, allora il messaggio da inviargli, una volta prenotato l’Uber, sarà il seguente:

“Bom dia, estou te esperando fora do Terminal X, porta X, no primeiro andar. Muito obrigado.”

Il costo dell’Uber dall’aeroporto Galeão alle zone di Copacabana o Ipanema è di circa 60 reais brasiliani, ovvero 10 euro. Se invece la zona di destinazione è Santa Teresa o Lapa, vi costerà un po’ di più in quanto il tragitto sarà più largo.

Nel primo caso, il tragitto durerà circa 45 minuti, dipendendo dal traffico. Nel secondo caso invece, la corsa potrà durare anche un ora.

In entrambi i casi, nel caso in cui arrivaste all’ora di punta, preparatevi a restare imbottigliati nel traffico almeno un’ora e mezza o due. Nel caso in cui l’Uber avesse bisogno di cambiare rotta perché il traffico è eccessivamente intenso, allora è probabile che il prezzo aumenterà, ma non di molto.

Se invece l’aeroporto di destinazione è il Dumont, il costo dell’Uber sarà nettamente minore perché l’aeroporto in questione si trova a pochi chilometri dal centro.

Usare Uber a Rio de Janeiro è il modo più sicuro per muoversi per la città meravigliosa e se dividerete la corsa con altre persone il costo sarà più o meno quanto il biglietto di un autobus, per cui vale assolutamente la pena scegliere quest’opzione.

Dall’Aeroporto di Rio al centro in autobus

Se è la vostra prima volta a Rio de Janeiro è bene che sappiate che l’opzione di prendere l’autobus intercomunale non è di solito la più sicura, soprattutto perché la zona in cui si trova l’aeroporto Galeão non è tra le migliori della città.

Le linee che collegano da o verso l’aeroporto Galeão sono le seguenti:

925 Ideal – Aeropuerto Galeão – Bancários

915 Paranapuan – Aeropuerto Galeão–Bonsucesso

922 Paranapuan – Aeropuerto Galeão –Tubiacanga

924 Paranapuan – Aeropuerto Galeão –Bananal

Gli autobus partono tutti dal Terminal 2 dell’aeroporto e il prezzo del biglietto per persona è di 16,00 R$, ovvero poco meno di 3 euro.

Se la vostra destinazione dal Galeão è Gloria, Catete, Largo do Machado, Flamengo, Botafogo, Copacabana, Ipanema, Leblon o Barra da Tijuca, allora questi autobus fanno al caso vostro.

Il “Frescão”: il servizio premium per un comodo viaggio in bus

Proseguendo con il trasporto pubblico, un’altra alternativa per arrivare dall’aeroporto di Rio Janeiro al centro della città è quella di prendere un servizio di autobus premium della compagnia Expresso Recreio. Questi Onibus (autobus in portoghese brasiliano) sono conosciuti come “Frescão” perché hanno l’aria condizionata a bordo e non trasportano persone in piedi. Coprono il percorso dall’aeroporto di Rio de Janeiro al terminal di Alvorada.

Suddetta linea effettua le seguenti fermate: Rodoviaria Novo Rio, Centro, Aeroporto Santos Dumont, Flamengo, Botafogo, Leme/Copacabana, Arpoador, Ipanema, Leblon, Sao Conrado, e infine Barra de Tijuca.

Gli autobus partono ogni mezz’ora tra le 5:30 e mezzanotte e sono di colore blu, quindi facilmente identificabili. Una volta arrivati all’aeroporto di Rio de Janeiro, li troverete all’uscita nello stesso settore dove si fermano i taxi. Il biglietto costa circa 18,85 R$ (3 euro), e lo si paga direttamente all’autista o lo si può acquistare anche online.

A seconda dell’orario, dall’aeroporto di Rio a Copacabana o Lapa, il viaggio dura tra 45 minuti e 1h 30 minuti, dipendendo sempre dal traffico come nel caso dell’Uber.

Premium 2018 – Aeroporto di Galeão – Alvorada

Alvorada Terminal dalle 5:40 alle 22:30

Aeroporto di Galeão dalle 5:30 alle 23:00

Premium 2101 – Aeroporto di Galeão – Aeroporto di Santos Dumont

Aeroporto Santos Dumont dalle 5:30 alle 18:00

Aeroporto di Galeão dalle 5:30 alle 18:00

Premium 2145 – Aeroporto di Galeão – Aeroporto di Santos Dumont

Aeroporto Santos Dumont dalle 5:30 alle 21:30

Aeroporto di Galeão dalle 5:30 alle 21:30

Premium 2918 – Aeroporto di Galeão – Alvorada (Via Linha Amarela)

Alvorada Terminal dalle 5:40 alle 23:00

Aeroporto di Galeão dalle 5:40 alle 23:00

Premium 1001 Viação – 761 – Aeroporto di Galeão – Charitas

Charitas dalle 4:00 alle 23:00

Aeroporto di Galeão dalle 4:00 alle 23:00

Premium 1001 Viação – 760 – Aeroporto di Galeão – Charitas

Charitas dalle 5:40 alle 22:30

Aeroporto di Galeão dalle 5:40 alle 22:30

Gli orari possono variare a seconda del periodo dell’anno. Per maggiori informazioni visitare il sito web della compagnia.

La metro: un’altra opzione per arrivare all’aeroporto

Se lo preferite, la metropolitana può essere un’altra valida alternativa per raggiungere l’aeroporto di Rio, anche se non entra tra le opzioni più comode e veloci perché non esiste una linea della metro che vi porterà direttamente a destinazione.

Dovreste infatti cambiare treno alla stazione di Vicente Carvalho (linea 2), che è la più vicina all’aeroporto, e prendere il BRT (Bus Rapid Transport) in direzione Galeão.

Gli orari della metropolitana vanno dalle 5.00 alle 00.00 dal lunedì al sabato e dalle 7.00 alle 23.00, la domenica e nei giorni festivi. Il biglietto della metropolitana costa 3,50 R$, ovvero poco più di 50 centesimi di euro.

Dalla nostra inviata in Brasile Lucia Schettino