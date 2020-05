Elon Musk di nuovo papà: assurdo il nome scelto – VIDEO

Il magnate e imprenditore Elon Musk, creatore di Tesla e SpaceX, di nuovo papà: assurdo il nome scelto per il neonato, una serie di abbreviazioni.

Elon Musk, creatore di Tesla e SpaceX e la sua compagna, la musicista canadese Grimes, hanno avuto il primo figlio insieme. per il tycoon è il sesto figlio, cinque sono nati dalla precedente relazione con l’ex moglie Justine.

Leggi anche –> Viaggi spaziali su Luna e Marte: Elon Musk inizia la sperimentazione

Papà e mamma – dai rispettivi profili – hanno annunciato il lieto evento. Quello che lascia davvero perplessi è l’assurdo nome scelto per il neonato. Anche per i fan del noto imprenditore è quantomeno bizzarro.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Rumori fastidiosi e luci insolite in cielo, la Spagna lancia l’allarme UFO

Il nome del neonato è infatti un impronunciabile X Æ A-12. Ma che significa? La X sarebbe la “variabile incognita” usata in matematica, Æ la pronuncia “elfica” per la sigla dell’intelligenza artificiale A.I., A-12 è il nome di un aeroplano “non violento” prodotto da Lockheed. Per ultima la A nel nome è anche l’iniziale della canzone preferita, “Archangel”. Forse è superfluo ripeterlo, ma a volte le bizzarrie dei genitori rischiano di ricadere sui figli.